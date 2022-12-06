Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:44, 6 декабря 2022Россия

Ученый МГУ назвал вероятную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

Ученый МГУ Мухаметов: причиной гибели 2,5 тыс. тюленей в Каспийском море мог стать метан

Фото: Каспийский природоохранный центр

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности. Такое предположение выдвинул старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

Ученый обратил внимание, что если бы акватория была загрязнена химикатами или иными вредными веществами, то погибли бы не только тюлени, но и другие организмы, включая рыб. «Поэтому причина, скорее всего, природная — тюлени задохнулись», — сказал он.

Ранее схожую версию выдвинула глава Росприроднадзора Светлана Радионова

3 декабря стало известно о гибели 650-700 особей на берегу Каспийского моря. Впоследствии выяснилось, что число найденных мертвых нерп достигло 2,5 тысячи.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными аэродромами
Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта в Донбассе
В России создали многолетнюю вакцину от разных штаммов гриппа
Посла России вызвали в МИД Канады из-за слов о голодоморе
Ученый МГУ назвал вероятную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море
Блинкен обозначил цели мирных переговоров по Украине
Крыса на прилавке с хлебом в Подмосковье попала на видео
Выявлены влияющие на обучение попугаев разговору факторы
Бывший советник Трампа заявил о готовности участвовать в президентских выборах
Названы самые мистические города России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.