Ученый МГУ назвал вероятную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

Ученый МГУ Мухаметов: причиной гибели 2,5 тыс. тюленей в Каспийском море мог стать метан

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности. Такое предположение выдвинул старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

Ученый обратил внимание, что если бы акватория была загрязнена химикатами или иными вредными веществами, то погибли бы не только тюлени, но и другие организмы, включая рыб. «Поэтому причина, скорее всего, природная — тюлени задохнулись», — сказал он.

Ранее схожую версию выдвинула глава Росприроднадзора Светлана Радионова

3 декабря стало известно о гибели 650-700 особей на берегу Каспийского моря. Впоследствии выяснилось, что число найденных мертвых нерп достигло 2,5 тысячи.

Каспийская нерпа — эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море. По данным местного природоохранного центра, сегодня численность каспийской нерпы в этом регионе не превышает 70 тысяч особей.