Ученые оценили опасность оттаявших и оживших вирусов из вечной мерзлоты Сибири

Phys.org: вирусы из вечной мерзлоты в Сибири не представляют опасности для человека

Древние вирусы из образцов вечной мерзлоты, взятых в Сибири, не представляют опасности для человека. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, Франции и России, результаты исследований опубликованы на портале научной информации Phys.org.

«Им удалось реанимировать 13 вирусов с такими экзотическими названиями, как Pandoravirus и Pacmanvirus, взятых из семи образцов вечной мерзлоты Сибири. Самому молодому возрожденному вирусу было 27 тысяч лет. А самому старому — пандоравирусу — около 48,5 тысячи лет. Это самый старый вирус, который когда-либо возрождался», — говорится в публикации. По мнению специалистов, найденные в вечной мерзлоте патогены представляют собой гигантские ДНК-вирусы, которые поражают только амеб. Исследователи подчеркнули, что эти вирусы далеки от тех, которые поражают млекопитающих.

При этом один из крупных вирусов — Acanthamoeba polyphaga mimivirus — якобы был связан с пневмонией у людей. Однако ученые объяснили, что эта связь на данный момент не доказана. Исследователи добавили, что опасность при оттаивании вечной мерзлоты может заключаться в высвобождении патогенов, заключенных в телах давно умерших людей. К ним относится, например, бактерия сибирской язвы.

Ранее в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова оценила опасность найденного в вечной мерзлоте пандоравируса, который атаковал амебу после того, как провел несколько тысяч лет во льдах. По мнению специалиста, сам вирус не представляет опасности, однако атакованная им амеба уже может стать опасной и для человека.