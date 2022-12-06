В США призвали Россию вывести войска с Украины

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что Россия должна вывести все свои войска с Украины

Замгоссекретаря США Венди Шерман призвала Россию вывести все свои войска с Украины. Заявление прозвучало на мероприятии, организованном университетом LUISS в Риме. Об этом сообщает A News.

«Россия должна вывести все свои войска с Украины — и точка», — подчеркнула Шерман.

Американский дипломат отметила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять «неспровоцированному» вторжению Москвы. По ее мнению, главы государств должны «держать курс».

Ранее президент США Джо Байден назвал обязательное условие для окончания конфликта на Украине. Политик выразил аналогичное мнение, что для этого Россия должна вывести свои войска с территории Украины.