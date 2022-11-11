Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 11 ноября 2022Мир

Байден назвал обязательное условие для окончания конфликта на Украине

Байден заявил, что для окончания конфликта на Украине Россия должна вывести свои войска
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Globallookpress.com

В Белом доме рассказали, что американский президент Джо Байден в преддверии своего зарубежного турне высказался о ситуации на Украине и назвал условие, которое обязательно должно быть соблюдено для того, чтобы стороны конфликта смогли договориться о мире. По его словам, для этого Россия должна вывести свои войска с территории Украины, сообщает ТАСС.

Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины

Джо Байденпрезидент США
Материалы по теме:
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022

Западный взгляд

Бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США и предложил пересмотреть политику в отношении России и Украины. По его словам, в интересах Европы сейчас — отказаться от жесткой линии, которой придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Политик предложил Евросоюзу договориться с Москвой о разделе Украины и призвал перейти к дипломатическим шагам.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что ряд западных стран не желают урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Он рассказал, что среди различных сил в Европейском союзе возникает «все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия». На заседании постсовета ОБСЕ он уличил НАТО в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, заявил, что государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины. Он уточнил, что западные страны остаются привержены поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины.

Материалы по теме:
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022
Обойти мобилизацию — 50 тысяч, новая личность — полтора миллиона. Как спецоперация на Украине изменила российский даркнет
Обойти мобилизацию — 50 тысяч, новая личность — полтора миллиона.Как спецоперация на Украине изменила российский даркнет
4 ноября 2022

Мнение Киева

Президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в сентябре о том, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, рассказал, что на самом деле возможность сторон сесть за стол переговоров сохраняется.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка подчеркнул, что Москва может одержать верх в противостоянии с Киевом в том случае, если Украина лишится помощи США, Европы и Международного валютного фонда (МВФ). Он уточнил, что без их поддержки украинская экономика рухнет, что будет означать безоговорочную победу России.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что ВСУ могут усилиться после паузы в боевых действиях зимой за счет подготовки бойцов в Великобритании. Он пояснил, что украинская армия пополнится тысячами солдат.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России обвинили США в нелогичном решении
В США обеспокоились возможным отказом Европы от санкций против России
Россияне раскрыли суммы своих импульсивных покупок
Володин раскритиковал политическую систему США после выборов в Конгресс
Байден назвал обязательное условие для окончания конфликта на Украине
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Украина получила от Польши станции спутникового интернета
Роднина обратилась к поспорившим о звании лучшей гимнастки Латыниной и Хоркиной
В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов
Жена священника поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем в соцсети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.