Байден заявил, что для окончания конфликта на Украине Россия должна вывести свои войска

В Белом доме рассказали, что американский президент Джо Байден в преддверии своего зарубежного турне высказался о ситуации на Украине и назвал условие, которое обязательно должно быть соблюдено для того, чтобы стороны конфликта смогли договориться о мире. По его словам, для этого Россия должна вывести свои войска с территории Украины, сообщает ТАСС.

Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины Джо Байден президент США

Западный взгляд

Бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США и предложил пересмотреть политику в отношении России и Украины. По его словам, в интересах Европы сейчас — отказаться от жесткой линии, которой придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Политик предложил Евросоюзу договориться с Москвой о разделе Украины и призвал перейти к дипломатическим шагам.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что ряд западных стран не желают урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Он рассказал, что среди различных сил в Европейском союзе возникает «все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия». На заседании постсовета ОБСЕ он уличил НАТО в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, заявил, что государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины. Он уточнил, что западные страны остаются привержены поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мнение Киева

Президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в сентябре о том, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, рассказал, что на самом деле возможность сторон сесть за стол переговоров сохраняется.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру Владимир Зеленский президент Украины

При этом замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка подчеркнул, что Москва может одержать верх в противостоянии с Киевом в том случае, если Украина лишится помощи США, Европы и Международного валютного фонда (МВФ). Он уточнил, что без их поддержки украинская экономика рухнет, что будет означать безоговорочную победу России.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что ВСУ могут усилиться после паузы в боевых действиях зимой за счет подготовки бойцов в Великобритании. Он пояснил, что украинская армия пополнится тысячами солдат.