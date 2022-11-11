Бельгийский сенатор Детекс призвал Евросоюз договориться с Россией о разделе Украины

Европа больше не может идти на поводу у разжигающего войну Вашингтона, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс (Alain Destexhe) в интервью французскому изданию Causeur.

По его словам, в интересах Европы сейчас — отказаться от жесткой линии, которой придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Детекс предложил Евросоюзу договориться с Москвой о разделе Украины и призвал перейти к дипломатическим шагам.

Антироссийские санкции

Политик напомнил о «Панамских документах», где украинский президент упоминается как «офшорный махинатор». Детекс считает, что подобного человека можно рассматривать только как «американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую в войну».

Нужно договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом Ален Детекс бельгийский сенатор

Он коснулся европейских санкций против России и напомнил, что они больше вредят Евросоюзу (ЕС), чем Москве. Выгоду от них получают США, поставляя европейским странам вооружение и газ, подчеркнул Детекс. Политик также раскритиковал свою коллегу Элизабет Борн (Elizabeth Born), которая заявила, что Франция хочет сделать цену конфликта неподъемной для России. По мнению бельгийского сенатора, «неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов».

Помощь Украине

Российские и западные политики неоднократно говорили о «дороговизне» помощи Киеву. Как уточнил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, все больше политиков в ЕС призывают к здравомыслия по вопросу финансовой поддержки Украины.

Появляется все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия и слепая поддержка киевского режима Максим Буякевич заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ

Он напомнил: недавно ЕС заявлял о выделении 22 миллиардов евро на кредитование Киева, но позже стало известно, что 3 миллиарда евро из обещанных на текущий год денег предоставлены не будут. Кроме того, различные политические силы высказывают возражения относительно выделения Украине ассигнований в 2023 году на общую сумму 18 миллиардов евро.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Европа больше других страдает от антироссийских санкций.

В более широком плане интересно наблюдать, как Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву, освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа Сергей Лавров глава МИД РФ

Раздел Украины

Политики и эксперты считают, что страны Европы захотят раздела Украины. Президент России Владимир Путин уточнил, что некоторые государства, в том числе Польша, все еще не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий. По словам Путина, «некоторая часть политического бомонда» Польши мечтает о создании великого государства «от моря до моря» — от Балтийского до Черного. Это было «идеей фикс» перед Второй мировой войной, указал Путин.

А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как — наверняка, не наверняка, а точно уже — даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши Владимир Путин президент РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко также заявил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях.

Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой «полонизации», от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски Александр Лукашенко президент Белоруссии

Такого же мнения придерживается представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

На западной Украине есть территории, которые тяготеют и к Польше, и к Румынии, и к Венгрии. Но наиболее агрессивную позицию сейчас занимает именно Польша Родион Мирошник представитель ЛНР в Москве

Он считает, что в случае развала Украины желающих поучаствовать в разделе будет достаточно.