Лавров заявил, что Европа больше других страдает от «бездумных санкций» против России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Европа больше других страдает от «бездумных антироссийских санкций». На это он указал в своей статье для «Известий».

Кроме того, дипломат отметил, что «построенная» Вашингтоном Европа также опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву. При этом ЕС освобождает свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного топлива из России, добавил глава МИД.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.