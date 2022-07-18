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Лавров заявил о страдающей от «бездумных санкций» Европе

Лавров заявил, что Европа больше других страдает от «бездумных санкций» против России

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Европа больше других страдает от «бездумных антироссийских санкций». На это он указал в своей статье для «Известий».

Кроме того, дипломат отметил, что «построенная» Вашингтоном Европа также опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву. При этом ЕС освобождает свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного топлива из России, добавил глава МИД.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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