В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины

Постпредство РФ при ОБСЕ: в ЕС появляется больше здравомыслия по вопросу поддержки Киева

Различные политические силы Евросоюза (ЕС) показывают больше здравомыслия по вопросу финансовой поддержки Украины, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, говорится на сайте постпредства РФ при ОБСЕ в Вене.

На заседании Постоянного совета организации он уточнил, что многие политики в ЕС постепенно начинают сомневаться относительно помощи Киеву. «Появляется все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия и слепая поддержка киевского режима», — подчеркнул он.

Буякевич напомнил, что в ЕС недавно заявили «о затратах в 22 миллиарда евро на кредитование команды» президента Украины Владимира Зеленского. Еврокомиссия (ЕК) при этом уточнила, что «3 миллиарда евро из обещанных на текущий год кредитов предоставлены не будут». «Слышны решительные возражения относительно выделения киевскому режиму новых ассигнований в 2023 году на общую сумму 18 миллиардов евро», — подчеркнул Буякевич.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что русофобия в США уже начала проявляться на бытовом уровне. По словам дипломата, предприятия, которые каким-либо образом связаны с Россией, — рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению российской культуры, православные кладбища — подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма.