Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 11 ноября 2022Мир

Британия рассказала о помощи стран Северной Европы Украине

Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву
СюжетМинобороны:
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода российский войск с территории Украины, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, говорится в документе на сайте британского государственного портала gov.uk.

В четверг, 10 ноября, в Эдинбурге состоялась встреча глав Минобороны европейских стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). На ней присутствовали представили Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

По итогам мероприятия Уоллес уточнил, что государства остаются привержены поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины. «Объединенные экспедиционные силы играют ведущую роль в оказании дипломатической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Киеву, и мы продолжим это делать, пока Россия не выведет свои силы», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией
Уехавший воевать в рядах ВСУ японец погиб на Украине
Южная Корея прокомментировала поставку США летального оружия
Россия напомнила США об ответственности
Изучено влияние стресса на продолжительность симптомов COVID-19
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Подмосковные врачи спасли жизнь мужчине с многочисленными переломами костей таза
Посол оценил решение США снять ограничения против диппредставительств России
Эмили Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье
В США заподозрили Россию в подготовке к испытанию ядерной торпеды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.