Британия рассказала о помощи стран Северной Европы Украине

Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву

Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода российский войск с территории Украины, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, говорится в документе на сайте британского государственного портала gov.uk.

В четверг, 10 ноября, в Эдинбурге состоялась встреча глав Минобороны европейских стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). На ней присутствовали представили Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

По итогам мероприятия Уоллес уточнил, что государства остаются привержены поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины. «Объединенные экспедиционные силы играют ведущую роль в оказании дипломатической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Киеву, и мы продолжим это делать, пока Россия не выведет свои силы», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро.