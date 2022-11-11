Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 11 ноября 2022Мир

НАТО уличили в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич завил, что НАТО против дипломатии на Украине
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что некоторые страны Запада не стремятся урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению зампостпреда, среди различных сил в Евросоюзе возникает «все больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия». На заседании постсовета ОБСЕ он уличил НАТО в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

«Констатируем, что на текущем этапе ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации», — отметил он.

Буякевич подчеркнул, что неслучайно страны НАТО продолжают поставлять на Украину технику, для использования которой «недостаточно компетенции бойцов украинских формирований и требуются целые команды "инструкторов" и иностранных наемников».

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс призвал Россию показать готовность к переговорам с Украиной. По его мнению, это следует сделать «не только словом, но и делом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции
В Подмосковье автовладельцев призвали проверять наличие котов под капотом
Министр обороны допустил усиление ВСУ после зимы
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
Маск допустил банкротство Twitter
НАТО уличили в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией
Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты
США запросили у России информацию о переводе Грайнер в колонию
Украина попросит партнеров о помощи в финансировании Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.