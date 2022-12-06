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08:53, 6 декабря 2022Экономика

Россия увеличила добычу нефти перед введением эмбарго

«Ъ»: Россия перед введением эмбарго увеличила добычу нефти на два процента

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия перед введением эмбарго ЕС смогла увеличить добычу нефти на два процента в ноябре, почти до 1,49 миллиона тонн в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый со статистикой.

С начала года в стране было добыто около 489 миллионов тонн. При сохранении текущего уровня производства показатель может приблизиться к 535 миллионам тонн по итогам года (в 2021 году он был 524 миллиона тонн). По данным издания, экспорт по морю и нефтепроводам в дальнее зарубежье в ноябре упал примерно на четыре процента, до 615 тысяч тонн в сутки.

Brent от TradingView

В декабре добыча может сократиться до 1,4 миллионов тонн, прогнозирует Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти. ЕС официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс.

Также накладываются ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам. После долгих обсуждений страны блока договорились установить предельную цену на российское топливо на уровне 60 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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