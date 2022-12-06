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13:14, 6 декабря 2022Бывший СССР

На Украине понадеялись получить от Запада самолеты и танки

Глава Минобороны Украины Резников понадеялся на поставку танков и самолетов от Запада

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется на поставку танков и боевых самолетов от Запада. Его слова об ожидании вооружения передает РИА Новости.

«Я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard, также как сегодня у нас с вами в артиллерии более восьми систем 155 калибра разных стран. Будут, я уверен, у нас танки и боевые самолеты», — заявил он.

5 декабря Вооруженные силы (ВС) России нарушили поставки иностранного вооружения украинской армии. Как сообщает Минобороны, были нанесены удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования. В результате атаки также была нарушена переброска резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что западные партнеры Киева пока не могут восполнить резервы боеприпасов, которые истощились из-за поставок украинской стороне. По информации газеты Financial Times, для дальнейшей поддержки Украины государствам нужно решить эту проблему. Но есть некоторые препятствия, среди которых бюрократия и структурные особенности оборонных производств на Западе.

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Кристина Есикова
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