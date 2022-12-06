В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности

В Крыму продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В частности, отметил политик, «желтый» уровень будет распространяться на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, данную меру введут на объектах министерств и ведомств Крыма.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами», — добавил Аксенов, подчеркнув, что ситуация в регионе полностью контролируется органами власти.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.