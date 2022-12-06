Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 6 декабря 2022Россия

В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В частности, отметил политик, «желтый» уровень будет распространяться на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, данную меру введут на объектах министерств и ведомств Крыма.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами», — добавил Аксенов, подчеркнув, что ситуация в регионе полностью контролируется органами власти.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Стало известно о состоянии раненого дезертиром в Новошахтинске полицейского
Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки
В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком
Названы самые аварийные дороги Москвы
Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России
Ветеран ЦРУ раскрыл планы Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.