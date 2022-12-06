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09:09, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Поляков разозлило заявление премьера о помощи Украине

Польских пользователей Twitter разозлил призыв Моравецкого продолжать помогать Киеву

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Польских пользователей Twitter разозлил призыв премьер-министра страны Матеуша Моравецкого продолжать оказывать Украине гуманитарную и военную помощь. Своим мнением на эту тему они поделились в комментариях под постом политика в соцсети.

«Премьер-министр, идут очередные беженцы из Украины, выживет ли Польша?? И будет все хуже и хуже, начните уже думать не только об украинцах», — написал юзер с ником Ryszarda. В свою очередь, пользователь marian dunaj назвал Моравецкого предателем, а TomCraft призвал «уволить вора».

Ранее в ноябре премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Украины Денис Шмыгаль подписали заявление об увеличении помощи Киеву и обсудили вступление Украины в ЕС.

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Варвара Кошечкина
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