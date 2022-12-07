Украина подтянула дополнительные силы к Артемовску

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ подтянули дополнительные силы к Артемовску

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным разведки, вблизи населенного пункта отмечается прибытие пополнения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Офицер уточнил, что большая часть военных ВСУ сразу направлена для восполнения безвозвратных потерь в зону активных боевых действий, остальные пока находятся в резерве командования.

Ранее бывший разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что Артемовск имеет стратегически важное значение для армии России. По словам военного эксперта, доминирование в Артемовске позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда возможно пройти дальше на Славянск. «Это великолепно укрепленный район, который мы должны взять, так как тогда нарушается устойчивая оборона противника в этом регионе», — объяснил он.