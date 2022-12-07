Сбер назвал основные цели денежных сбережений молодежи

Клиенты Сбера от 14 лет до 21 года все чаще откладывают деньги на долгосрочные цели

Клиенты Сбера от 14 лет до 21 года все чаще откладывают деньги на долгосрочные цели. Так, в этой возрастной категории число тех, кто активно использует свой накопительный счет, за прошедший год выросло вдвое. Аналитики банка изучили, на какие цели молодежь копит чаще всего.

Чаще всего молодежь копит на технику: на нее откладывают деньги 35 процентов молодых людей. На втором месте — сбережения без определенной цели («на всякий случай») — 33 процента. Далее идут отдых и путешествия (9 процентов), саморазвитие и бизнес (по 5 процентов), близкие (4 процента), личный транспорт и события (по 3 процента), имидж (2 процента), жилье (1 процент) и хобби (меньше 1 процента).

Техника — обычно бытовая, отдельно выделяют смартфоны, компьютеры и другое. Под отдыхом и путешествиями, как правило, подразумеваются летний отдых, поездки на море, в Москву и Санкт-Петербург. Саморазвитие включает в себя книги, основное и дополнительное образование, категория «Близкие» — подарки друзьям и родственникам. Под личным транспортом имеют в виду накопления на автомобиль или мотоцикл, расходы на бензин либо обучение в автошколе. События — это праздники (особенно Новый год), день рождения, выпускной, свадьба или концерт. В имидж входят уход за собой, одежда, татуировки, кроссовки и другие аксессуары. Жилье — расходы на аренду квартиры или комнаты, оплату общежития, покупку мебели, коммунальные платежи. Хобби — увлечения, в том числе музыкальные инструменты, видеоигры и так далее.

Поскольку накопления без определенной цели — среди приоритетных, то Сбер предлагает своим молодым клиентам копить с выгодой. Для этого в банке можно открыть накопительный счет.

Накопительный счет в Сбере — это своеобразный гибрид вклада и счета. Когда на нем лежат деньги, на них ежемесячно начисляются проценты — 6,8 процента годовых первые три месяца для клиентов, которые открывают накопительный счет в первый раз, и 4,8 процента в остальных случаях. Чтобы эти проценты начислялись, на счете нужно иметь не менее 3000 рублей (иначе ставка будет 0,01 процента). При этом пополнять счет и снимать с него средства можно в любой момент и в любом количестве, никаких ограничений и комиссий нет. Открыть и пополнить накопительный счет можно буквально за минуту в СберБанк Онлайн.

Также в банке проанализировали, как отличаются цели накоплений у подростков 14–17 лет и молодежи от 18 лет до 21 года (из графиков исключены нецелевые накопления). У подростков с огромным отрывом (69процента) лидирует техника, а у 18–21-летних отрыв намного меньше (47 процентов). Ребята постарше чаще откладывают на путешествия (15 и 8 процентов), саморазвитие (9 и 5 процентов), бизнес (8 и 4 процента), события (5 и 2 процента), личный транспорт (5 и 1 процент) и жилье (2 и 0 процентов).

Заметны отличия по целям накоплений среди девушек и молодых людей.

Девушки реже откладывают на личный транспорт (1 процент, у парней — 5 процентов), а если все же выбирают такую цель, то копят, как правило, на автомобиль и почти никогда — на мотоцикл. При этом на автошколу они откладывают столь же часто, как и парни. Молодые люди активнее копят на технику (40 и 32 процента) и реже — на отдых и путешествия (7 и 10 процентов), саморазвитие (4 и 6 процентов), события (2 и 3 процента) и имидж (1 и 3 процента).

