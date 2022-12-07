Названа самая вредная для здоровья рыба

Диетолог Королева назвала тунец самой вредной для здоровья рыбой

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья. Ее слова приводит «Москва 24».

«Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжелых металлов, и не только ртуть», — сказала она.

По словам специалиста, регулярное употребление тунца приводит к интоксикации, из-за чего человек начинает быстро уставать, также у него снижается работоспособность и падает иммунитет.

«Нарушается функция печени как основного органа детоксикации. Нарушается способность ферментов выводить накопленные метаболиты, формируется оксидативный стресс, на фоне которого могут возникнуть любые другие патологические процессы в организме», — пояснила врач.

Диетолог порекомендовала употреблять тунец как можно реже. Она посоветовала отдать предпочтение более безопасным видам рыбы. По ее словам, самыми полезными являются все виды тресковых рыб. «Они привносят в организм достаточное количество минералов и очень хорошо усваиваемый белок», — добавила Королева.

Ранее диетолог Виктория Годфри назвала замедляющий старение и улучшающий здоровье организма алкогольный напиток. По словам специалистки, в приготовленном на основе красного вина глинтвейне содержится антиоксидант под названием ресвератрол, который способствует улучшению свертывания крови и обладает противовоспалительными свойствами.

