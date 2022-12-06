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18:15, 6 декабря 2022Ценности

Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток

Диетолог Виктория Годфри назвала глинтвейн замедляющим старение организма напитком

Фото: Gaby Dyson / Unsplash

Диетолог Виктория Годфри назвала замедляющий старение и улучшающий здоровье организма алкогольный напиток. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, в приготовленном на основе красного вина глинтвейне содержится антиоксидант под названием ресвератрол, который способствует улучшению свертывания крови и обладает противовоспалительными свойствами.

«Исследование, проведенное в 2017 году, также показало, что ресвератрол (...) может замедлить процесс старения организма. Кроме того, он полезен для сердца, снижает риск развития рака, помогает поддерживать "хороший" холестерин и эффективен в борьбе с возникающими с возрастом заболеваниями», — пояснила собеседница издания.

При этом она отметила, что добавляемые в глинтвейн специи также имеют полезные свойства. Например, корица обладает противовоспалительным действием, уменьшая отек и восстанавливая нормальное функционирование тканей. В то же время она помогает сбалансировать уровень сахара в крови, а в сочетании с гвоздикой может применяться как обезболивающее средство и антисептик, добавила Годфри.

В ноябре дерматолог Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи. По словам врача, отсрочить увядание внешности поможет защита от ультрафиолетовых лучей.

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Алина Гостева
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