Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток

Диетолог Виктория Годфри назвала глинтвейн замедляющим старение организма напитком

Диетолог Виктория Годфри назвала замедляющий старение и улучшающий здоровье организма алкогольный напиток. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, в приготовленном на основе красного вина глинтвейне содержится антиоксидант под названием ресвератрол, который способствует улучшению свертывания крови и обладает противовоспалительными свойствами.

«Исследование, проведенное в 2017 году, также показало, что ресвератрол (...) может замедлить процесс старения организма. Кроме того, он полезен для сердца, снижает риск развития рака, помогает поддерживать "хороший" холестерин и эффективен в борьбе с возникающими с возрастом заболеваниями», — пояснила собеседница издания.

При этом она отметила, что добавляемые в глинтвейн специи также имеют полезные свойства. Например, корица обладает противовоспалительным действием, уменьшая отек и восстанавливая нормальное функционирование тканей. В то же время она помогает сбалансировать уровень сахара в крови, а в сочетании с гвоздикой может применяться как обезболивающее средство и антисептик, добавила Годфри.

В ноябре дерматолог Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи. По словам врача, отсрочить увядание внешности поможет защита от ультрафиолетовых лучей.