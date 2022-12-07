Отдых россиян в популярной азиатской стране сорвался из-за сбоя выдачи виз

АТОР: 79 россиян не смогли улететь из Казани в Гоа из-за сбоя в системе выдачи виз Индии

Глобальный сбой в системе электронных виз Индии сорвал вылет в Гоа почти сотни россиян. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли улететь из Казани в Гоа, так как не получили электронные индийские визы. По словам заместителя генерального директора ANEX Tour Яны Муромовой, в понедельник, 5 декабря, вылетающие из Екатеринбурга 73 туриста получили визы всего за два часа до отправления на отдых.

Специалисты туркомпаний рассказали, что проблема с выдачей электронных виз Индии была всегда, так как сервера и технологии сайта визового центра популярной азиатской страны «оставляют желать лучшего». Более того, системы в оформлении документов россиянам нет, например, вылетающим через месяц могут дать визу на следующий день, а отправляющимся сейчас — спустя 10 дней.

«Проблема с индийскими электронными визами, если сбой будет продолжаться, может поставить под удар отдых сотен россиян. И самое главное, такие проблемы и инциденты снизят спрос на индийском направлении. Что касается наших туристов, которые уже пострадали, то мы и страховая компания сделаем все возможное, чтобы в том или ином виде компенсировать их потери», — завила Муромова.

22 ноября власти Индии отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Так, туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, также они освобождаются от необходимости заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha и предъявлять результаты ПЦР-теста.