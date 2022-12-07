Казахстан опроверг сообщения о поставке деталей для российских ракет

МИИР Казахстана опровергло сообщения о поставке России деталей для ракет

Распространяемые в социальных сетях сведения о поставке Казахстаном России деталей для сборки ракет не соответствуют действительности, сообщается на сайте StopFake!, созданном при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.

«Информация по поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности. Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с Законом РК «Об экспортном контроле», — сообщили в МИИР.

Казахстанские чиновники напомнили, что экспорт продукции военного назначения запрещен законом от 27 августа 2022 года, а на практике вывоз комплектующих для ракет не осуществлялся в Россию и ранее.

Ранее посольство Украины в Астане получило письмо с предупреждением о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место спецслужбы в ходе проверки взрывных устройств не обнаружили.