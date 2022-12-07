Ким Кардашьян снялась в рекламе без макияжа

Телезвезда Ким Кардашьян показала естественную внешность в рекламе бренда SKKN

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала естественную внешность в рекламе собственного косметического бренда SKKN. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала в сторис видео, в котором она сняла весь процесс умывания средствами марки. Так, на размещенном ролике видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий небрежный пучок.

Вдобавок Кардашьян поделилась главными этапами ухода за кожей. Так, бизнесвуман отметила, что в первую очередь всегда очищает лицо от загрязнений посредством геля или пенки. После этого она прибегает к пилингу, который помогает придать коже здоровое сияние.

В ноябре Ким Кардашьян показала свою внешность без накладных волос. Пользователь сети с никнеймом thenaturalwitch разместил на форуме Reddit три кадра из нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое было показано на платформе Hulu. Знаменитость запечатлена на камеру без накладных прядей. На размещенных кадрах видно, что ее волосы достигают длины чуть ниже плеч.