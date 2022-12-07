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01:09, 7 декабря 2022Мир

США увеличат присутствие своих сил в Австралии

Глава Пентагона Остин: США увеличат ротационное присутствие своих военных сил в Австралии
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Власти Соединенных Штатов намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии», — сообщил глава Пентагона в ходе своего выступления.

Остин отметил, что речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Помимо этого политик подчеркнул, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.

2 декабря сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск, научив сотнях и тысячах военных ведению «изощренных кампаний».

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Юлия Мискевич
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