США увеличат присутствие своих сил в Австралии

Глава Пентагона Остин: США увеличат ротационное присутствие своих военных сил в Австралии

Власти Соединенных Штатов намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии», — сообщил глава Пентагона в ходе своего выступления.

Остин отметил, что речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Помимо этого политик подчеркнул, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.

2 декабря сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск, научив сотнях и тысячах военных ведению «изощренных кампаний».