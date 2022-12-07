В деревне Ложки Московской области увеличили мощность действующей котельной

В подмосковной деревне Ложки увеличили мощность действующей котельной

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в г.о. Солнечногорск встретил родителей учеников школы, которые во время беседы пожаловались на проблемы с отоплением в населенном пункте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

«Люди мерзнут в квартирах, дети мерзнут не только в садиках, но и в ДК, где занимаются в кружках», — посетовала Ирина Кокова.

Из-за поломки на котельной дискомфорт испытывали 10 многоквартирных домов. Холодно было также в Ложковской школе и в детсаде №9 – образовательные учреждения посещают более 600 детей.

«В деревне сейчас проживает больше 1200 жителей. Котельная здесь 1980 года постройки, из-за произошедшей поломки из трех котлов работал только один, нагревая воду до 53 градусов. Поэтому в мороз в дома и учреждения она приходила почти холодная, — сказал Андрей Воробьев. — Сейчас ситуацию контролирует Минэнерго. В программе на следующий год мы предусмотрели ремонт еще двух бойлеров, чтобы был резерв на случай очень низких температур».

Чтобы проверить, как идут работы по устранению возникшей проблемы, сразу после общения с родителями школьников губернатор выехал на действующую котельную, пригласив с собой одну из местных жительниц.

Для решения проблемы компания «Газпром Теплоэнерго», с которой заключено концессионное соглашение, установила дополнительный насос к котлу, что позволило поднять давление на 50 процентов, а температуру нагрева довести до 64 градусов. Кроме того, до конца недели на котельной завершится ремонт теплообменника.

«Мы подписали концессию по ряду муниципалитетов, глава «Газпрома» Алексей Борисович Миллер нас поддержал. Компания вкладывает деньги в замену сети, работу бойлеров для того, чтобы обеспечить теплоснабжение на высоком уровне. Мы будем обязательно информировать жителей, когда поменяют оборудование на старой котельной», — сказал Андрей Воробьев.

По поручению губернатора, в следующем году в Ложках планируют ввести новую блочно-модульную котельную. Она была построена рядом со старой, но пока не запущена. Действующую же котельную — оперативно отремонтируют.

«Мы сдвигаем сроки проведения ремонта со следующего лета на эту зиму — начинаем работы прямо сейчас. Приступаем к восстановлению бойлера, а через две недели придут материалы для еще одного бойлера. Пока будем работать при повышенном давлении пара, что дает возможность увеличивать температуру теплоносителя для подачи в многоквартирные дома, школу и садик. Думаю, что сегодня-завтра все это прогреется. Что касается новой котельной, то будем стараться оперативно ее сдать», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

