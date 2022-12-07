В Магнитогорске мусорный полигон начнет охранять ястреб по кличке Малыш

Мусорный полигон в Магнитогорске начнет охранять от чаек и ворон ястреб по кличке Малыш

Мусорный полигон в Магнитогорске начнет охранять от других птиц ястреб по кличке Малыш. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, хищник будет отгонять чаек и ворон, которые едят отходы на территории и портят оборудование учреждения. Утверждается, что указанные птицы являются переносчиками различных заболеваний. Известно, что подобный способ охраны свалок уже применяется в других городах.

«Для защиты от птиц применен инновационный метод биологической репеллентации — использование специально обученного ястреба-тетеревятника как естественного врага стайных пернатых. Эффективность данного метода обусловлена врожденным страхом, который птицы испытывают перед хищником», — пояснил инженер-орнитолог Магнитогорского филиала акционерного общества «Ситиматик» Дмитрий Яско.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.