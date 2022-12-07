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20:11, 7 декабря 2022Силовые структуры

Московского адвоката осудили на четыре года за аферу на 20 миллионов рублей

В Москве суд приговорил к четырем годам адвоката Маршани за мошенничество на 20 млн рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тушинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы столичного адвоката Тимура Маршани за аферу на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Юрист признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Маршани был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, в 2020 году адвокат пообещал москвичке решить вопрос с делом за взятку в 20 миллионов рублей. Она передала ему деньги. Однако женщина не выиграла судебную тяжбу, после чего сотрудники ФСБ задержали Маршани в июле 2021 года.

30 ноября сообщалось, что адвоката в Архангельской области задержали по подозрению в хищении путем мошенничества 28 миллионов рублей. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2021 года он обманул подзащитного и получил от него деньги якобы для передачи в виде взятки чиновникам и силовикам. Адвокат обещал, что за эти деньги обвиняемому изменят меру пресечения и переведут из СИЗО, а также переквалифицируют его действия на менее тяжкую статью. Полученные деньги защитник оставил себе и потратил на личные нужды.

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Любовь Ширижик
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