Мария Львова-Белова побывала с рабочим визитом в Новосибирской области

Мария Львова-Белова встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

В среду, 7 декабря, состоялась рабочая поездка Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Новосибирскую область. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В рамках визита прошла рабочая встреча Марии Львовой-Беловой с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Новосибирская область — наш партнер в вопросах защиты детства, и сегодня с губернатором Андреем Травниковым мы вышли на очередную договоренность, — прокомментировала итоги встречи Мария Львова-Белова. — Моя ноябрьская поездка в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области показала, что там имеются сложности в организации деятельности психолого-медико-психологической комиссий, а где-то отсутствуют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Настроить работу этих органов – от формирования нормативной правовой базы до обучения кадров — помогут как раз специалисты Новосибирской области».

Стороны также обсудили, как в регионе идет создание социальной службы «Дети в семье», одной из составляющей одноименной стратегической программы Уполномоченного. Задача новой службы состоит в усилении помощи семьям в тяжелой жизненной ситуации, чтобы в домах ребенка оставалось как можно меньше детей до 4-х лет.

Также в Новосибирске Мария Львова-Белова посетила многодетную семью, недавно взявшую под опеку сразу четырех детей-сирот из Луганской Народной Республики. Всего у супругов Латынцевых семь кровных и десять приемных детей, тринадцать из которых несовершеннолетние.

Об этой большой и дружной семье детский омбудсмен рассказала на Первом сибирском форуме Всемирного русского народного собора. Выступление Уполномоченного касалось поддержки и укрепления института семьи в России.

Мария Львова-Белова отметила необходимость распространения семейных ценностей, особенно среди подростков, которые, по данным всероссийского исследования «Подростки 360», не думают о создании семьи и рождении детей в ближайшие десять лет.

