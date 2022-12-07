Американский журналист оценил намерение США помогать Киеву «возвращать Крым»

Американский журналист Рамани: США не намерены помогать Украине «возвращать Крым»

Американский журналист, преподаватель Оксфордского университета Сэмуэль Рамани оценил намерение США помогать Украине «возвращать Крым». Своим мнением он поделился в Twitter.

По его словам, риторика госдепартамента указывает на нежелание Вашингтона участвовать в этом процессе. Журналист обратил внимание на позицию госсекретаря Энтони Блинкена, который пообещал Украине «вернуть территории, утерянные с началом спецоперации России 24 февраля».

Кроме того, США вряд ли хотят помогать Украине возвращать крупные участки территории Донбасса, добавил Рамани.

Накануне Блинкен назвал цели США в конфликте на Украинеl. По его словам, американские власти сфокусированы на продолжении текущих действий для «защиты Украины». При этом он не стал отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», однако добавил, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», но делают это при поддержке США и «десятка стран по всему миру».