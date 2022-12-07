Российский сапер рассказал о сложностях работы в зоне СВО

Сапер с позывным Верный рассказал, что в зоне СВО занимается уничтожением мин на месте

Саперы 155-й бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота, участвующие в специальной военной операции (СВО), рассказали о своей службе. В беседе с военным корреспондентом URA.RU военнослужащий с позывным Верный заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут за ними настоящую охоту.

Как рассказал россиянин, он отправился воевать в качестве добровольца. Путь от военкомата до зоны спецоперации занял у него около недели. «Я сам артиллерист, а тут поставили сапером. Уже на месте набирался опыта. Обучали, и обучают, старшие командиры. Где-то сам набираешь опыт. За полтора месяца, что я тут, я совершил более пятнадцати боевых выходов», — рассказал Верный об обучении в зоне СВО. Он объяснил, что там саперы в основном занимаются не разминированием, а уничтожением мин на месте.

По его словам, самое сложное в его работе — выполнять свои обязанности под огнем. Военнослужащий объяснил, что противник постоянно ведет наблюдение и «работает» артиллерией. «Мы как связисты — и в грязь и в снег таскаем на себе мины, порой без прикрытия. Легко не бывает», — добавил он и отметил, что слышал информацию, будто за каждого убитого сапера бойцам ВСУ «выплачивают премию в пять тысяч долларов США».

Ранее ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Князь назвал главную опасность на фронте. По его словам, большой урон военнослужащим могут нанести мины, многие из которых искусно замаскированы врагом.