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20:40, 7 декабря 2022Россия

Собянин назвал спецоперацию на Украине противостоянием с НАТО

Мэр Москвы Собянин заявил, что Россия на Украине противостоит блоку НАТО
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Россия на Украине противостоит блоку НАТО. Об этом в среду, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью на телеканале ТВЦ.

«Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной», — сказал градоначальник.

По его словам, за киевскими властями стоит весь Североатлантический альянс со своими технологиями, вооружением и информацией.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В то же время Путин подчеркнул, что появление в ходе спецоперации в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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