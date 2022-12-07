Информацию об угрозах родителям херсонских школьников опровергли

Местные вмести опровергли информацию о том, что в Херсонской области родителей заставляют отдавать детей в школы под угрозой лишения родительских прав.

4 декабря Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) традиционную оперативную сводку по спецоперации России на Украине. В частности, в ней говорилось, что в населенных пунктах Херсонской области «угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе». Доказательств этой информации украинские военные не предоставили.

В администрации Херсонской области опровергли информацию об угрозах в адрес жителей региона. «Так как Херсонская область является одним из субъектов России, то обучение ведется по российским образовательным программам и стандартам. Никто насильно детей в школы не заставляет ходить, родители добровольно приходят и пишут заявления на прием ребенка в школу. Родителям не угрожают и не собираются их лишать родительских прав», — заявила заместитель министра образования Херсонской области Татьяна Кузьмич.

Она отметила, что подобная волна дезинформации наблюдалась в середине августа, незадолго до начала нового учебного года.

Сообщение об угрозах в адрес родителей школьников в Херсонской области широко распространилось в украинских СМИ. Так, об этом написали издания «Гордон», УНН, Hromadske.