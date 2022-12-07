Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год

Депутат ГД Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за границу на Новый год

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в такое ответственное для страны время все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов страны, внутреннего туризма и поддержке российских бойцов. Он посоветовал каждому из них задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни».

«Это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны», — отметил он.

Депутат также попросил губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать внутри России. Парламентарий считает, что сограждане оценят такую инициативу, и это станет еще одним поводом для «сближения власти и общества».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года, но нет каких-либо стандартных циркуляров для российских регионов и госкомпаний.