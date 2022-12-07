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04:21, 7 декабря 2022Россия

Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год

Депутат ГД Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за границу на Новый год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в такое ответственное для страны время все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов страны, внутреннего туризма и поддержке российских бойцов. Он посоветовал каждому из них задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни».

«Это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны», — отметил он.

Депутат также попросил губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать внутри России. Парламентарий считает, что сограждане оценят такую инициативу, и это станет еще одним поводом для «сближения власти и общества».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года, но нет каких-либо стандартных циркуляров для российских регионов и госкомпаний.

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Марина Совина
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