Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, в такое ответственное для страны время все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов страны, внутреннего туризма и поддержке российских бойцов. Он посоветовал каждому из них задать себе вопрос, «насколько корректно отдыхать в эти дни».
«Это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны», — отметил он.
Депутат также попросил губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать внутри России. Парламентарий считает, что сограждане оценят такую инициативу, и это станет еще одним поводом для «сближения власти и общества».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года, но нет каких-либо стандартных циркуляров для российских регионов и госкомпаний.