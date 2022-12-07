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20:56, 7 декабря 2022Силовые структуры

Армянского вора в законе Армена Казаряна выпустили из-под ареста

Арестованного в Ереване за наркотики и оружие вора в законе Пзо выпустили из-под стражи
СюжетВоры в законе:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ереване суд выпустил из-под стражи вора в законе Армена Казаряна, известного в криминальных кругах как Пзо. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Казаряна Армена Мелконяна.

По данным издания, защита подавала в Апелляционный суд ходатайство об отмене ареста, и его удовлетворили.

Ранее на улице Мурацана полицейские задержали девять человек с наркотиками и оружием. Среди них, по данным СМИ, был и Пзо.

В 2013 году Федеральный суд США в Нью-Йорке приговорил к 37 месяцам тюрьмы вора в законе Армена Казаряна. Пзо, проживавший в калифорнийском городе Глендейл, признал себя виновным в вымогательстве, которым он занимался в составе армяно-американской группировки, именуемой «организацией Мирзояна-Терджаняна». В числе преступлений этой организации, к которым был причастен Казарян, — мошенничество, позволившее злоумышленникам получить сто миллионов долларов из фондов федеральной здравоохранительной программы «Медикэр».

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Екатерина Власова
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