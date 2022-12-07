272-килограммовая женщина похудела на 165 килограммов и показала обвисшую кожу

Daily Star: женщина сбросила 165 килограммов и показала излишки кожи

272-килограммовая жительница американского города Лонг-Бич, штат Калифорния, похудела на 165 килограммов и показала обвисшую кожу, оставшуюся после избавления от лишнего веса. Об этом сообщает Daily Star.

Тереза Пэрент рассказала, что решила сбросить вес, так как ожирение начало угрожать ее жизни. Похудение заняло четыре с половиной года. Она поделилась с подписчиками в TikTok видео, на котором продемонстрировала, как выглядит ее тело до операции по удалению лишней кожи. «Через четыре дня мне проведут операцию, в ходе которой удалят излишки кожи на животе. Вы можете видеть, что они свисают до колен», — заявила американка.

Она подчеркнула, что из-за излишков кожи выглядит гораздо крупнее, чем есть на самом деле. Из-за лишней кожи женщина мучается от боли и страдает от пониженной самооценки. Пэрент надеется, что после операции ее жизнь изменится к лучшему.

В комментариях пользователи похвалили Терезу за успех в похудении. Они заявили, что она вдохновляет их лучше заботиться о себе. «Ты справляешься с этой проблемой очень изящно. Пожалуйста, знай, что мы с тобой на 100 процентов», — написал в комментариях один из них. «Ты восхитительна», — отметил другой. «Я очень горжусь тобой и рад за тебя! Я знаю, что это тяжелая работа», — подчеркнул еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что страдавшая от ожирения студентка из американского штата Юта рассказала о жизни после похудения на 123 килограмма. Она тщательно контролирует свой рацион, следя за тем, чтобы потреблять не более 1800 килокалорий в день, и планирует операцию по удалению излишков кожи.

