Российское посольство обвинило США в препятствиях для сотрудничества с Ираком

Посол РФ Кутрашев заявил, что США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада

Иракцам нравится российское оружие, но Вашингтон мешает наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада, заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев, пишет РИА Новости.

Он обвинил Соединенные Штаты в проявлении недобросовестной конкуренции. Дипломат напомнил, что Москва активно сотрудничала с Багдадом в советские времена. В 1990 году эта работа застопорилась из-за санкций, введенных против Ирака после вторжения в Кувейт. Позже ограничения были отменены.

Кутрашев уточнил, что если бы не США, сотрудничество между двумя государствами «продвинулось бы до уровня, который был при СССР». По словам посла, США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о процветании Ирака и Ливии при их бывших лидерах Саддаме Хусейне и Муаммаре Каддафи. Дипломат назвал благополучными государства при правлении диктаторов.