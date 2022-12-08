Боец с позывным Пуля рассказал о самом «серьезном бое» при штурме Мариуполя

Боец с позывным Пуля рассказал о сложном бое под поселком Рыбацкое при штурме Мариуполя

Самый серьезный бой во время штурма Мариуполя российскими военными случился под поселком Рыбацкое. Об этом в интервью WarGonzo рассказал военный с позывным Пуля.

По его словам, помогло то, что российские солдаты тренировались много лет. «Потом мы передвинулись в сторону порта — там морская пехота, "Азов" (признан в России террористической организацией), часть убежала, они бросили своих раненных, убитых и ушли. При этом все минировали, уничтожали дома местных жителей, грабили», — заявил он.

Боец Вооруженных сил России также рассказал, что его товарищ с позывным Лис отбивал гранаты, брошенные со стороны противника.

«Один кинул гранату, мой друг не растерялся, отбил ее, после чего она взорвалась, и мы услышали крики», — рассказал российский военный. По его словам, на месте взрыва они обнаружили американского наемника. Солдаты попытались оказать ему медицинскую помощь, но, по их словам, было поздно.