Эксперты назвали отличительные особенности российского добровольчества

Социологи назвали отличия отечественного добровольчества и волонтерства от остальных

За последние годы тема бескорыстной помощи ближнему стала как никогда актуальна. Не даром в рамках общероссийского форума #МЫВМЕСТЕ Президент России Владимир Путин отметил, что в основе национальной идентичности россиян лежат ценности солидарности и взаимовыручки. По его словам, в том, что жители страны всегда объединяются и стремятся помогать друг другу в непростые времена, и есть сила России. Так в чем же особенность именно российского подхода к добровольчеству и волонтерству и чем мы кардинально отличаемся от других стран?

Политолог Александр Асафов считает: — «С 60-х нам продвигали идею, что общество и государство живут по общественному договору. И это — инструмент взаимодействия между этими институтами. Существует концепция контрактуализма, что общественный договор не может быть построен на этических принципах, потому что человек — индивид, он действует, исходя из собственных интересов. Эту концепцию нам пытались подать уникальной и единственной. Эта теория к нам неприменима, мы живём по другим ценностям и принципам. Можно сказать, что для нас объединяющий элемент между обществом и государством — Конституция. Мы видим, что в России общество и государство не только пересекаются, но и являются связанными элементами. И добровольчество демонстрирует, что консолидация нашего общества — это органическая часть нашей жизни, а не теория индивидуализма, о которой говорят и говорили на Западе". По мнению эксперта именно наличие в конституции РФ понятия ценностей является главным отличительным фактором от принципов западно-либеральной концепции общественного договора.

«Добровольчество в России можно разделить на три части: борьба с внешним врагом, гуманитарный аспект и экономический аспект. Эти три начала проходили через всю нашу историю, с первых шагов русской государственности. Всегда народ вставал на защиту Родины и плечом к плечу сражался на поле брани. Можно вспомнить Куликовскую битву, которая началась с битвы Пересвета, а он был фактически добровольцем. Или ополчение Минина и Пожарского, когда люди сами собирали деньги, по сути, на свою победу — народ собрался и восстановил собственную государственность. 1941 год — миллионы добровольцев пришли на фронт. Только в Москве и только в 1941 году 400 тысяч москвичей пришли на защиту Родины. И сейчас мы видим, как тысячи наших сограждан считают своим долгом защищать свою Родину во время СВО»,— отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Консолидация общества на борьбу с проблемами будь то война, восстановление после катаклизмов или развитее промышленности и инфраструктуры государства является отличительной особенностью россиян. «Добровольчество — основа русской цивилизации, оно в нашем культурном коде», — добавил он.

Тему обособленности отечественного добровольчества продолжил политолог, философ и журналист Борис Межуев: «Что бросается в глаза в русской истории — если брать за основу национальную память в целом, в ней не зафиксировано такое явление как наёмничество. Такого у нас не было. Мысль воевать ради наживы воспринималась и воспринимается российским народом как нечто не находящееся в сетке наших моральных ценностей, как что-то неправильное. Это вытекает из общего представления о священном деле. В этом смысле индивидуализм в войне — что-то недопустимое. Добровольческое движение всегда было силой сопротивления, не связанной с духом материального индивидуализма. И не случайно, что сегодня это возрождается. Вместе с этим придёт новое представление о человеке, о государстве и окрасит будущую эпоху».

«Добровольчество отвечает на запрос на повышение взаимопонимания внутри общества, и мы это видим как социологи. Сейчас идёт период осмысления, что и добровольчество и волонтерство — это важные элементы политической системы. Становится понятно, что общественные инициативы требуют закрепления на правовом уровне», — продолжил развитее темы добровольчества как одной из основ дальнейшего развития России директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский

Общую идею подвел политолог Александр Рудаков. По его мнению, «Соборность или же добровольчество — это важнейшая конституционная константа. Множество индивидуальных "Я" которое объединяются в коллективное "Мы". Именно это позволило выжить и сформироваться нашему государству в условиях непростого евразийского пространства. При этом основой этого были и остаются малые социальные группы. Именно они сохраняют и несут идею — "За други своя". И именно это надо сохранять и развивать в дальнейшем».

Такие мнения в рамках круглого стола ЭИСИ «Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства» высказали ведущие эксперты в области политологии истории и философии. Тема добровольчества и волонтерства вновь выходит на первый план в непростые для России времена.

