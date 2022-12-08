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08:44, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина зарезали на Рождество и спрятали его тело в погребе

В Хабаровске гостя убили во время рождественского застолья и спрятали его тело в погребе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Хабаровске 50-летнего россиянина осудили на девять лет за убийство собутыльника на Рождество. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его подруге, которая помогла спрятать тело, назначили штраф в 100 тысяч рублей. Вину в содеянном они признали.

По данным следствия, в период с 7 по 8 января этого года в одном из домов на Корякской улице трое гостей выпивали вместе с хозяйкой дома. Во время застолья фигурант напал на одного из знакомых и зарезал его, нанеся 14 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. После этого хозяйка спрятала тело убитого в погребе.

Вскоре сообщников задержали. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим.

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Елизавета Новикова
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