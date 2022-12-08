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10:28, 8 декабря 2022Мир

Норвежский суд оправдал сына экс-главы РЖД по делу о запуске дрона

Норвежский суд оправдал сына экс-главы РЖД Якунина по делу о запуске дрона

Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Окружной суд в норвежском городе Тромсе оправдал бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина по делу о запуске дрона. Об этом сообщает норвежский канал NRK.

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Отмечается, что 47-летний бизнесмен имеет российское и британское гражданство, а проживает в Италии. Якунина обвинили в нарушении закона, согласно которому гражданам России запрещается запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Норвегии. Обвинение требовало для россиянина 120 дней тюремного заключения.

Однако на суде Якунин заявил, что использовал беспилотник для любительской съемки, не был в курсе подобного закона и вообще в большей степени считает себя гражданином Великобритании. Суд вынес оправдательный приговор, однако прокурор Кристин Рене сообщила о готовности обжаловать это решение. По ее словам, дроны могут быть использованы российской разведкой для организации диверсий.

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Глеб Бажуткин
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