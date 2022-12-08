Песков заявил о предстоящей работе по освобождению оккупированных территорий

Песков заявил, что предстоит много работы по освобождению оккупированных территорий

России предстоит много работы по освобождению оккупированных земель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что о присоединении каких-либо новых территорий в ходе специальной операции на Украине речи не идет.

«Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о включении в состав России новых земель, помимо уже принятых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия на Украине противостоит блоку НАТО. По его словам, за киевскими властями стоит весь Североатлантический альянс со своими технологиями, вооружением и информацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября.