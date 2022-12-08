В российской школе массово госпитализировали детей после распыления баллончика

13 учеников дагестанской школы госпитализировали после распыления перцового баллончика

Учеников российской школы массово госпитализировали после того, как один из школьников распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сулейман-Стальского района Дагестана.

Инцидент произошел в Касумкентской общеобразовательной школе №1. Во время перемены семиклассник распылил в коридоре перцовый баллончик «Зверобой 10 М» с истекшим сроком годности. После случившегося учителя вывели детей во двор, а на место происшествия выехали полиция и скорая помощь, 13 детей госпитализировали.

По данным Telegram-канала «Тут Кавказ», в больницу попали 14 школьников. Три ученицы находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, четверых школьников оставили под наблюдением врачей, а остальных детей выписали.

Ранее в Псковской области при распылении газового баллончика в школе отравились 16 детей. Пострадавших отправили лечиться амбулаторно.