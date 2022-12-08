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11:12, 8 декабря 2022Россия

В российской школе массово госпитализировали детей после распыления баллончика

13 учеников дагестанской школы госпитализировали после распыления перцового баллончика

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Учеников российской школы массово госпитализировали после того, как один из школьников распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сулейман-Стальского района Дагестана.

Инцидент произошел в Касумкентской общеобразовательной школе №1. Во время перемены семиклассник распылил в коридоре перцовый баллончик «Зверобой 10 М» с истекшим сроком годности. После случившегося учителя вывели детей во двор, а на место происшествия выехали полиция и скорая помощь, 13 детей госпитализировали.

По данным Telegram-канала «Тут Кавказ», в больницу попали 14 школьников. Три ученицы находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, четверых школьников оставили под наблюдением врачей, а остальных детей выписали.

Ранее в Псковской области при распылении газового баллончика в школе отравились 16 детей. Пострадавших отправили лечиться амбулаторно.

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Варвара Родикова
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