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16:10, 8 декабря 2022Мир

Польский посол встретился в Венгрии с желающим разделить Украину политиком

Посол Польши встретился в Венгрии с желающим разделить Украину политиком и вызвал скандал
Ласло Тороцкаи

Ласло Тороцкаи. Фото: Marton Monus / Reuters

Посол Польши в Венгрии Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились в диппредставительств с лидером крайне-правых Ласло Тороцкаи и вызвали дипломатический скандал. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Отмечается, что политик поддерживает раздел Украины и пересмотр границ между государствами. Так Тороцкаи поздравил поляков с Днем независимости, опубликовав в своем Twitter фото с Ужокского перевала, сделанное в 1939 году. На фотографии польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки.

«Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!» — написал он в комментариях.

Депутат польского Сейма Роберта Тышкевича заявил, что в связи с инцидентом направит в МИД Польши заявление с просьбой привлечь руководство диппредставительства к ответственности.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. По его утверждению, Варшава форсирует подготовку к аннексии территории Львовской, Ивано-Франковской и большую часть Тернопольской областей Украины.

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Виктория Кондратьева
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