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16:11, 8 декабря 2022Силовые структуры

Ответственного за призыв в России полковника обвинили в коррупции

«Ъ»: ответственного за призыв полковника Мертвищева из Генштаба обвинили в коррупции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в коррупции полковнику Ивану Мертвищеву, ответственному за призыв на военную службу в главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, военный комиссар из Москвы передал полковнику в качестве взятки стиральную машину Bosch стоимостью 72 тысячи рублей в самой дорогой ее комплектации, которую Мертвищев сам и выбрал. За подарок он обещал военкому свое покровительство во время служебной проверки.

О вымогательстве взятки военком сообщил в ФСБ, и передача подарка 22 ноября у дома на улице Твардовского в Москве проходила под контролем силовиков. В ходе встречи полковника задержали.

235-й гарнизонный военный суд отправил Мертвищева под домашний арест. Он полностью признал свою вину. Военкома освободили от уголовной ответственности за дачу взятки в связи с его заявлением о факте коррупции.

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Любовь Ширижик
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