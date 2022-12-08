Россиянин отдохнул в Таиланде и поведал о мечте таек выйти замуж за русских

Российский репортер Ротарь рассказал, что женщины Таиланда мечтают выйти замуж за русских

Российский путешественник и репортер Игорь Ротарь отдохнул в Таиланде и поведал о местных жительницах, которые мечтают выйти замуж за русских мужчин. Подробностями он поделился в материале для «Ленты.ру».

Он рассказал, что в городе Пай на севере Таиланда встретил журналиста, который поделился способом бесплатно путешествовать по королевству. По его словам, местные женщины мечтают выйти замуж за русского, европейца или американца, поэтому с ними легко познакомиться.

«Этим-то и пользуются некоторые соотечественники — списываются на сайтах знакомств с одинокими женщинами и добиваются, чтобы их пригласили пожить», — пояснил Ротарь.

При этом репортер отметил, что иногда такие истории заканчиваются «не очень радужно». Например, он узнал, что один турист женился на тайке таким же образом, а она потребовала, чтобы супруг отвез ее в Россию.

«Мужчина честно пытался объяснить, что живет на родине очень бедно, но женщина ему не верила. В Пермь они поехали зимой, жили в однокомнатной хрущевке на окраине города. Через месяц девушка сбежала к себе на родину, и брак распался сам собой», — заключил путешественник.

В сентябре Ротарь рассказал об истинном отношении жителей Таиланда к русским. По его словам, тайцы по-прежнему ведут себя очень доброжелательно по отношению к россиянам и не изменили своего отношения к туристам. Журналист поделился, что лично ни разу не сталкивался с негативом со стороны местных.