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13:07, 9 декабря 2022Мир

В ЕС назвали дату утверждения нового пакета антироссийских санкций

Главы МИД ЕС утвердят девятый пакет антироссийских санкций 12 декабря

Фото: Johanna Geron / Reuters

Главы МИД Европейского союза (ЕС) утвердят девятый пакет антироссийских санкций 12 декабря. Дату согласования назвали источники в Брюсселе, передает РИА Новости.

Также будут введены санкции против Ирана. «Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Ранее стало известно, что Евросоюз задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.

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Виктория Кондратьева
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