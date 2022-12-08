В ЕС назвали дату утверждения нового пакета антироссийских санкций

Главы МИД ЕС утвердят девятый пакет антироссийских санкций 12 декабря

Главы МИД Европейского союза (ЕС) утвердят девятый пакет антироссийских санкций 12 декабря. Дату согласования назвали источники в Брюсселе, передает РИА Новости.

Также будут введены санкции против Ирана. «Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Ранее стало известно, что Евросоюз задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.