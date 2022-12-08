Число погибших из-за взрыва в доме в Нижневартовске снова возросло

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до девяти

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске снова возросло и теперь составляет девять человек. Об этом со ссылкой на данные медиков пишет ТАСС.

ЧП на улице Мира произошло 4 декабря. В результате взрыва произошло частичное обрушение здания. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Ранее сообщалось о восьми погибших. По данным городской администрации, скончались восемь человек, включая четверых несовершеннолетних: Ковалева Елена (1970 года рождения), Гриценко Любовь (1998 года рождения), Шабалин Ярослав (1973), Зубаилов Руслан (2010), Гриценко Всеволод (2019), Рязанцев Илья (2006), Зуев Вячеслав (2005) и Зуев Виктор (1957).