Российская стилистка назвала обнажающую тело одежду трендом 2023 года

Стилистка Мария Свердликова: обнажающая тело одежда станет трендом 2023 года

Российская стилистка Мария Свердликова назвала главные тренды в одежде на весну и лето 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».

По словам специалистки, особой популярности достигнут наряды начала 2000-х годов, включая брюки с заниженной талией и топы-бра, а также эстетика диско и обнажающие фигуру предметы гардероба. «Одежда как бы должна лишь максимально подчеркивать человеческое тело. Это тенденция, навеянная бодипозитивом, когда мы уже не корректируем фигуру, не скрываем ее, а, наоборот, акцентируем на ней внимание, а одежда при этом имеет некую вспомогательную функцию», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, актуальными в грядущем году станут прозрачные ткани, пайетки, бахрома и винтажный и нарочито состаренный деним. В то же время стилистка внесла в список модных различные брючные костюмы. «Это яркие цвета, неоновые цвета, широкие плечи, укороченные жакеты в костюмах, заниженная талия у брюк, асимметричная застежка у брюк, какая-то асимметрия в зоне талии — многочисленные вариации с костюмной группой тоже нас ждут в предстоящем сезоне», — заключила Свердликова.

Ранее в декабре стилистка и дизайнер Ксения Князева назвала россиянкам лучшие наряды на Новый год.