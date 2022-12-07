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12:08, 7 декабря 2022Ценности

Стилистка назвала россиянкам лучшие наряды на Новый год

Стилистка Ксения Князева: брючный костюм из сверкающей ткани — лучший наряд на Новый год

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Стилистка и дизайнер Ксения Князева назвала россиянкам лучшие наряды на Новый год. Комментарий эксперта приводит «ФедералПресс».

По словам специалистки, для грядущего праздника можно выбрать как практичный образ, так и более выделяющийся. Она посоветовала надеть на мероприятие брючный костюм из сверкающей ткани или с перьями на манжетах пиджака и штанов. Кроме того, стилистка внесла в список сочетание удлиненного жакета и полупрозрачных брюк из сетки со стразами, которое можно дополнить кроп-топом из сверкающей ткани. «Последние несколько лет наблюдаются две основные тенденции, одна из которых — неистовый праздник с гиперболизированным блеском, пайетками, перьями и ослепляющими платьями или костюмами из люрекса», — пояснила собеседница издания.

В то же время в список актуальных нарядов вошли платья с вырезами, подчеркивающие фигуру, и корсеты с камнями или из фактурной ткани.

Ранее в декабре дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц до Нового года.

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Алина Гостева
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