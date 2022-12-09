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19:21, 9 декабря 2022Культура

Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию

Сын композитора Эдуарда Артемьева заявил, что отец проходит плановое обследование

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сын композитора Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию и подчеркнул, что она не была экстренной. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Родственник музыканта пояснил, что его отец проходит плановое обследование из-за ухудшения самочувствия. Он добавил, что Артемьев находится в больнице с конца ноября. Также сын подтвердил, что у композитора диагностировали пневмонию, но ничего не сказал про COVID-19.

Ранее в пятницу, 9 декабря, Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева. Тогда отмечалось, что у него обнаружили коронавирус.

Накануне он почувствовал недомогание, после чего приехавшие к нему медики скорой помощи приняли решение о госпитализации. Уточняется, что у Артемьева поражено 30 процентов легких. Его состояние осложняется хроническими заболеваниями.

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Марина Погосян
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