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13:12, 9 декабря 2022Путешествия

Гигантская очередь на регистрацию в аэропорту Москвы попала на видео

«Москва 24»: в Домодедово образовалась гигантская очередь из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту «Домодедово» образовалась гигантская очередь на регистрацию. Случившееся попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, как большое количество пассажиров с багажом не могут попасть на рейс. Отмечается, что огромная очередь возникла из-за сбоя в системе регистрации S7 Airlines.

Представители авиакомпании уведомили пассажиров, что время вылета самолетов задерживается.

Ранее в декабре сообщалось, что в Домодедово открылся новый сегмент пассажирского терминала для обслуживания внутрироссийских рейсов. Из нового сегмента аэропорта, который пока работает в тестовом режиме, уже вылетели первые пассажиры. Отмечается, что его открытие позволит Домодедово протестировать технологическое оборудование в реальных операционных условиях при ограниченной нагрузке.

Фариза Бацазова
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