Андрей Воробьев посетил производство боевых дронов в Жуковском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Центр Комплексных Беспилотных Решений»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил «Центр Комплексных Беспилотных Решений», занимающийся не только разработкой и производством боевых беспилотников, но и обучением применению их в СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Это FPV-технология, которая неоднократно демонстрировалась на выставках МАКС, Армия-2021, Армия-2022.

«Такие «крылатые разведчики» реально спасают жизни наших ребят. Когда мы общались с бойцами спецназа 45-й бригады, они рассказали, что именно беспилотники сейчас очень востребованы на передовой. Поэтому очень важно, чтобы у нас на вооружении было как можно больше подобных аппаратов. Это и контроль обстановки, и разведка, и боевое средство. В Подмосковье дроны производят 10 предприятий», — сказал Андрей Воробьев.

«Центр Комплексных Беспилотных Решений» основан в январе выпускниками МФТИ на их собственные средства. Энтузиасты начинали работу в гараже, но уже в мае смогли арендовать большое помещение в Жуковском. Сейчас компания производит наземные станции управления, 4 различных типа дронов, дополнительное специальное бортовое оборудование, а также проводит обучение пилотов.

«Мы не просто делаем дроны, не просто готовим людей, мы разработали стандарт, чтобы те, кто уехали от нас «за ленточку», получив аппараты, гарантированно могли их включить и применить. У бойцов нет необходимости что-то дополнительно прошивать, настраивать — просто открыли коробку, взяли инструкцию, комплектующие и «полетели», - сказал генеральный директор компании «Центр Комплексных Беспилотных Решений» Дмитрий Кузякин. — Это второй шанс и для бойцов, получивших ранения. Управляя беспилотниками, они смогут применить свой боевой опыт. Главная наша цель — вывести страну в лидеры по использованию этой технологии в боевых условиях и в части специального применения».

FPV (First Person View) — это дистанционная система, с помощью которой пилотирование аппарата осуществляется в режиме «от первого лица». Для этого у оператора имеется VR-шлем, пульт управления и комплект, в который входит до 5 дронов. Система работает за пределами прямой видимости противника, что позволяет свести к минимуму потери личного состава.

Эти высокоэнергетические и сверхманевренные беспилотники предназначены для разведки или доставки боевой части в труднодоступные места, включая помещения. Они могут применяться при любой погоде — в дождь, град, шквалистый ветер.

