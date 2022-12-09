В Германии допустили отключения электричества зимой

Bild: в Германии допустили краткосрочные отключения электричества зимой

Власти Германии допустили краткосрочные отключения электричества в ряде регионов зимой. Об этом сообщает Bild со ссылкой на доклад, подготовленный для правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По информации издания, крупные предприятия, которые потребляют много энергии, могут быть отключены от энергосетей на срок до полутора часов. Отключения также могу коснуться отдельных районов городов. При этом в документе отмечено, что указанные меры будут контролируемыми и направленными на стабилизацию энергосетей.

Ранее сообщалось, что правительство Германии задумало облагать сверхприбыль нефтяных, угольных и газовых компаний, полученную на фоне энергетического кризиса, налогом в размере 33 процентов. Нововведение вступит в силу в конце 2022 года, ограничения коснутся менее 100 организаций.